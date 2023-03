L’Università di Nuoro, con i suoi corsi di laurea triennale e magistrale, rappresenta un’opportunità di accesso alla formazione universitaria al centro della Sardegna, con proposte in linea con le più attuali spinte di cura e tutela del territorio. Il Corso di laurea triennale in “Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di Itinerari della Cultura e dell’Ambiente”, uno dei pochi in Italia, offre competenze nella progettazione, promozione e gestione del comparto turistico e nella valorizzazione delle risorse locali, con prospettive occupazionali nella pubblica amministrazione e nelle libere professioni.

Ambiente

Il Corso di laurea triennale in “Scienze Forestali ed Ambientali” garantisce l’acquisizione di conoscenze scientifiche e metodologiche relative alla gestione delle risorse naturali, attraverso lezioni in aula, esercitazioni pratiche in bosco e laboratorio e un tirocinio pratico-applicativo. Ne costituisce la naturale prosecuzione il Corso magistrale in “Sistemi Forestali e Ambientali”, il solo nell’Isola, che prevede due curricula: uno in “Protezione civile” finalizzato alla prevenzione e mitigazione degli effetti di eventi catastrofici in ambiente forestale e montano e un secondo in “Produzioni Agro-Forestali Sostenibili”, che garantisce il titolo di dottore agronomo e forestale, nonché sbocchi per ricerca, amministrazione e consulenze.

Servizi Giuridici

Il Corso di laurea triennale in “Scienze dei Servizi Giuridici” apre prospettive di impiego in enti pubblici e privati. È promossa la mobilità internazionale con periodi di studio all’estero. Infine il capoluogo barbaricino si distingue per il Corso di laurea triennale in “Infermieristica”, necessario per trovare occupazione in strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private come dipendenti o liberi professionisti.

I servizi

Lo stabile di via Colombo (Sa Terra Mala) mette a disposizione degli studenti forestali laboratori chimici, mentre il plesso di via Salaris ospita quelli per Infermieristica. Entrambe le strutture sono dotate di aule informatiche e biblioteche. Un variegato catalogo online favorisce inoltre gli approfondimenti di agraria. Buona accessibilità per l’assenza di barriere architettoniche.

Borse di studio e servizio mensa, gratuito o con agevolazioni, in alcuni ristoranti convenzionati sono garantiti dall’Ersu di Cagliari e Sassari, quest’ultimo importante anche per la richiesta di posti alloggio. Sono previste attività di studio, tirocinio, anche post lauream, e ricerca con i programmi Erasmus e Ulisse. Informazioni nelle segreterie studenti e didattica.

Fanny Boninu

***

A Olbia i manager del turismo

Il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università di Sassari, che nel Polo universitario di Olbia ha al suo attivo tre corsi, attesta la sede gallurese come una fucina di manager pronti ad affrontare le sfide di un turismo in rapida evoluzione. I percorsi formativi - corso di laurea triennale in Economia e management del turismo, laurea magistrale in Economia aziendale (Tourism management) e laurea magistrale internazionale in Innovation management for sustainable tourism (IMAST) - si confermano anche per il 2023/24; gli iscritti sono attualmente 300, di cui 240 nel corso di laurea triennale ed i rimanenti divisi tra le due magistrali. «Il bilancio dei primi vent'anni del Polo di Olbia è senz'altro più che positivo - sottolinea il presidente del corso di laurea, Gianfranco Benelli - visto che ormai la presenza di Uniss a Olbia è non solo consolidata, ma destinata a crescere sulla scia del percorso aperto con successo dall'originario corso di laurea in Economia delle imprese turistiche. Uno dei dati più significativi - prosegue - è quello della soddisfazione dei laureati, insieme a quello relativo all'occupazione a tre anni dalla laurea, a conferma della spendibilità del titolo conseguito sia nel settore turistico, alberghiero, dei trasporti e della nautica, ma anche nella pubblica amministrazione e nelle libere professioni». L'interesse per l'offerta formativa, che entra nel cuore di un settore trainante per l'economia dell'Isola, è attestato dal numero totale degli immatricolati, oltre 120 nell'ultimo anno. Il triennale in economia e management del turismo è ad accesso libero ma sottoposto a una verifica sulle conoscenze iniziali con un test di ingresso. «Il manager del turismo dei prossimi anni dovrà possedere una solida formazione di base con conoscenze adeguate nelle materie economiche, aziendali, giuridiche e quantitative, per poter fronteggiare i rapidi cambiamenti del mercato con una visione di ampia prospettiva, capace di intraprendere percorsi innovativi nell'organizzazione e nella gestione dell'azienda e del capitale umano», conclude Benelli. Dal Consorzio UniOlbia infine arriva anche la conferma dell'ultimazione della procedura di accreditamento del Corso di Scienze infermieristiche previsto in partenza (ma manca ancora l'ufficialità) nel prossimo anno accademico 2022/23.

Viviana Montaldo

