Con l’appendice sarda tenutasi nell'auditorium comunale di Orroli, il paese del nuraghe Arrubiu, il Gigante Rosso, e di Santa Caterina, si è conclusa la terza edizione del Concorso Nazionale Eplibriamoci 2024. La manifestazione patrocinata dall'Unesco ha visto la partecipazione di circa 1500 elaborati provenienti da tutta Italia. Per la Sardegna la vincitrice è risultata la tredicenne Sofia Pisano, orrolese, premiata assieme alla terza media dell'Istituto Comprensivo di Nurri e Orroli, guidata dalla docente Carol Sirigu. «Sofia ha ottenuto un risultato straordinario, il suo lavoro è stato scelto tra tantissimi elaborati che avevano come tematica la violenza sulle donne», dice Carlo Carta, presidente dell’associazione turistica di Gesico che si è occupata di promuovere l’iniziativa in particolare nel territorio della Trexenta e del Sarcidano.

Alla presenza del sindaco Alessandro Boi, del presidente del Consiglio regionale della Sardegna Piero Comandini, del presidente dell'Epli Sardegna Romano Massa, dell'assessora Silvia Anedda e del presidente della locale Proloco Silvana Anedda, in una sala gremita di pubblico si è svolta la suggestiva cerimonia di premiazione. La vincitrice Sofia Pisano ha spiegato al pubblico il suo elaborato riguardante un argomento, purtroppo di strettissima attualità, come quello della violenza di genere. «Un tema sviluppato in maniera encomiabile e che ha dimostrato, semmai ce ne fosse bisogno, la profondità e la maturità dei nostri ragazzi», conclude Carlo Carta. Ha fatto riflettere, a tal proposito, l'intervento rivolto alle autorità da parte di una cittadina che ha invitato tutti a fare il possibile affinché le nostre eccellenze, in nostri ragazzi, non lascino l’Isola per cercare lavoro altrove. Al termine, tanti applausi e ringraziamenti per tutti, oltre all'invito dell’onorevole Comandini di ricevere come ospiti tutte le classi delle medie di Orroli con i loro insegnanti in Consiglio regionale.

