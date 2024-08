Maggiore quantità e qualità elevata. Il 2023 è stato un anno di grande crescita sotto tutti gli aspetti per l'ente Marialisa de Carolis di Sassari. Ha pagato aver allungato la stagione lirica con il titolo di giugno e la lirica in piazza d'Italia a luglio, così come aver prodotto una stagione concertistica anziché limitarsi a un paio di serate.

Rispetto al 2022 l'incremento è stato di 6mila spettatori. Il presidente dell'ente Antonello Mattone spiega: «Il primo fattore che ha influito è certamente imputabile all’ottimo lavoro svolto dal direttore artistico Alberto Gazale. L’ottimo riscontro da parte del pubblico che riempie il teatro e apprezza con grande calore le proposte in cartellone è segno che le scelte artistiche portate avanti con competenza e coraggio sono in linea con le aspettative dei nostri spettatori. Dopo questi risultati ora si attende la nuova graduatoria ministeriale che viene pubblicata ogni tre anni».

La maggior parte delle produzioni del 2023 sono state realizzate a Sassari dal de Carolis. Ad ogni alzata di sipario la stagione lirico-sinfonica coinvolge, in questo nuovo assetto, circa 200 persone. Questo sta creando nel territorio inoltre un ulteriore indotto che porta nuovi posti di lavoro e nuovi sbocchi occupazionali. Rispetto al 2022, sono circa 4000 le giornate lavorative in più del personale artistico, tecnico e amministrativo.

