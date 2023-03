Uno dei più importanti scrittori contemporanei, Emmanuel Carrère, arriva sabato 6 maggio al Conference Center di Porto Cervo. E lo farà per ricevere il Premio Speciale e il Premio Internazionale Costa Smeralda 2023.

Il grande scrittore francese è apprezzato anche per la sua opera di sceneggiatore e regista, ma soprattutto è autore di capolavori come “Vite che non sono la mia”, “Limonov” e “L’avversario” (2013) e pubblicato in Italia da Adelphi con cui è in uscita il 14 marzo l’atteso “V13”, il libro che raccoglie il suo racconto giudiziario relativo alla strage del Bataclan del 2015.

Il premio è promosso da Consorzio Costa Smeralda, presieduto da Renzo Persico con la direzione artistica di Stefano Salis. Due le categorie premiate, Narrativa e Saggistica (con tre finalisti e un vincitore assoluto), selezionate da una giuria composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio.

Oltre ai libri scelti dalla giuria, sono previsti tre ulteriori riconoscimenti: il Premio Cultura del Mediterraneo, assegnato a una personalità che si è distinta per la valorizzazione delle culture del nostro mare e dei popoli che lo abitano.

