Lo scorso luglio le quattro date al Teatro Lirico di Cagliari avevano fatto registrare il tutto esaurito.

Ma evidentemente l’affetto dei sardi per Jacopo Cullin continua ad annoverare nuovi fan e l’attore si prepara a ritornare sul palco più importante dell’Isola questa sera, domenica 5 gennaio, e domani giorno dell’Epifania, sempre alle ore 20.30 per le repliche numero 21 e 22 di “È inutile a dire!”, lo spettacolo nato dalla penna del comico cagliaritano nella seconda metà del 2018 e capace di registrare il sold out in ogni suo appuntamento.

In questi ultimi giorni di festa gli appassionati potranno tornare ad applaudire il loro beniamino: Cullin porterà ancora una volta in scena le maschere di Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi 'e Proccu, affiancato dall’attore, amico e rodata spalla Gabriele Cossu, fresco del suo settantaduesimo compleanno, con le musiche del trio guidato da Matteo Gallus al violino, con Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

Altri due appuntamenti a Cagliari, dunque, per quello che oramai si è consacrato come un classico della comicità isolana, capace di sbancare i botteghini in alcuni tra i teatri più importanti della penisola, come l’Ambra Jovinelli di Roma, il Teatro Manzoni di Milano, il Teatro AncheCinema di Bari e il Teatro Gioiello di Torino, e nelle sale più prestigiose della Sardegna.

“È inutile a dire!” scaturisce dalla precisa volontà di esplorare e approfondire con sottile ironia e raffinata comicità le dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo, evidenziando i problemi e le fragilità da cui è afflitta la attuale società, dominata dalla precarietà delle relazioni e dalla costante crisi esistenziale che pervade l'essere umano.

La carriera di Jacopo Cullin è in continua crescita ed è stata consacrata con importanti ruoli da protagonista in numerose serie tv prodotte da Rai e Mediaset.

È recentemente apparso nel ruolo del brigadiere Ciappa nella commedia “Napoli milionaria!”, andata in onda con la regia di Luca Miniero su Rai 1 nel dicembre 2023. A marzo 2024 è tornato sul primo canale della Rai come co-protagonista nella terza stagione della serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco”, affiancando Luisa Ranieri, con la regia di Renato De Maria. Sul grande schermo è stato protagonista di svariate pellicole di successo come “L’Arbitro” e “L’Uomo che Comprò la Luna” di Paolo Zucca, “La Stoffa dei Sogni” di Gianfranco Cabiddu e “La Buca” di Daniele Ciprì. Ha interpretato il ruolo di Luigi Zanda in “Esterno Notte” di Marco Bellocchio nel 2022. Come regista ha realizzato numerosi cortometraggi premiati in diversi festival italiani, spot pubblicitari e campagne per il sociale, dirigendo nel 2013 il cortometraggio Special Olympics e Gigi Riva per l'apertura dei giochi estivi Special Olympics.

In attesa della quarta stagione di Lolita Lobosco e di un lungometraggio tutto suo, stasera e domani al Teatro Lirico di Cagliari protagonista sarà la sua straordinaria e geniale comicità.

L.P.

© Riproduzione riservata