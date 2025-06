Il classico duo violino e pianoforte, oppure vibrafono e marimba utilizzati come strumento solista? Chi ha dubbi se li può togliere assistendo a due concerti nella sala Sassu del "Canepa" di Sassari, grazie alla rassegna “I mercoledì del Conservatorio”. Sia mercoledì sia venerdì (inizio alle 19) l'ingresso è libero e gratuito.

Mercoledì è in programma il concerto del duo formato dai docenti Manfred Croci al violino e Fabio Moi al pianoforte. In scaletta la Sonata in sol maggiore n. 27 K379 di Wolfgang Amadeus Mozart, lo Scherzo di Johannes Brahms e la Sonata in la maggiore di César Franck.

Venerdì ancora un docente del Canepa sul palcoscenico della sala concerti del Conservatorio: Roberto Di Marzo, percussionista, eseguirà al vibrafono e marimba i brani di Anna Ignatowicz-Glinska, Casey Cangelosi, David Friedman, Johann Sebastian Bach, Alexej Gerassimez più alcune proprie composizioni.

© Riproduzione riservata