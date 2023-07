Ad Alghero, nell’ambito della rassegna d’arte contemporanea “Segreti”, in collaborazione con Sentieri Contemporanei e il contributo di Fondazione di Sardegna, verrà inaugurata venerdì 28 luglio alle 19 la personale di Roberta Filippelli dal titolo “Dove”.

La mostra sarà ospitata nella galleria Bonaire Contemporanea di via Principe Umberto, 39, ad Alghero, fino al 13 agosto e potrà essere visitata dal venerdì alla domenica dalle 19 alle 22 (gli altri giorni su appuntamento). Il quarto appuntamento della rassegna d'arte contemporanea “Segreti” è firmato da Roberta Filippelli, artista multimediale che si è accostata alle arti visive negli anni Ottanta. «L’avverbio che introduce il lavoro di Roberta Filippelli nasce da un gioco linguistico scopertamente ambiguo e implicitamente poetico», spiega la docente di Arte Mariolina Cosseddu.

«Nella lingua italiana DOVE indica uno stato in luogo, da articolare in proposizioni relative o interrogative ma che, al contrario, nella solitudine linguistica utilizzata da Roberta Filippelli permette di cogliere la sospensione temporale che il termine nudo comporta. Nella lingua inglese, invece, questo stesso termine traduce il sostantivo COLOMBA: entrambe le versioni si incontrano e si completano in questa mostra che equivale ad un itinerario nei sentieri misteriosi della spiritualità».

