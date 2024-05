Al via a Donori il progetto Musica Lab finanziato con i fondi del bando nazionale “Benessere in Comune” promosso dal Dipartimento per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un'iniziativa riservata ai comuni con meno di 5.000 abitanti e con almeno 100 minorenni residenti di età compresa tra i 7 e i 14 anni.

Un progetto che punta sull’educazione musicale dei ragazzi per favorire la loro crescita individuale e la condivisione di spazi attrezzati. Le attività andranno avanti fino al prossimo mese di maggio. Tre le azioni messe in campo: la prima prevede l’allestimento di uno spazio attrezzato, dotato di connessione internet per permettere ai ragazzi di studiare in autonomia e partecipare alle attività dei laboratori.

L’idea è di creare un luogo di incontro e di scambio, un modo per conoscere diversi generi musicali e condividere momenti di ascolto. Ma anche luogo in cui suonare insieme e divertirsi. La seconda azione è invece rivolta a minori con disabilità con l’apertura di nuovi spazi di espressione e apprendimento per sviluppare l’interesse e la creatività dei bambini attraverso la musica e la costruzione di strumenti musicali con materiale di riciclo. Il laboratorio si concluderà con una mostra dei lavori realizzati durante l’anno. Nel terzo modulo è invece prevista la realizzazione della manifestazione “Donori’s got talent” con l’organizzazione di serate rivolte ai ragazzi e alle loro famiglie. Appuntamenti dove i partecipanti al laboratorio si esibiranno come cantanti, ballerini o attori.

© Riproduzione riservata