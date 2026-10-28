Tre new entry nella rete culturale di Sassari Thàmus: Palazzo Infermeria San Pietro, Padiglione Tavolara ed ex Convento del Carmelo. La Giunta comunale ha approvato l’integrazione dei tre siti nel circuito che riunisce alcuni dei principali luoghi della cultura e del patrimonio storico e archeologico della città. Il provvedimento rappresenta un nuovo passo nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino e punta a rafforzare una rete capace di mettere in relazione musei, monumenti, siti archeologici, spazi espositivi e luoghi della memoria, ampliandone le possibilità di fruizione e il ruolo nell’offerta culturale e turistica di Sassari.

Thàmus comprendeva già il Museo della Città a Palazzo di Città, Palazzo della Frumentaria, le Stanze e le Cantine del Duca e le sale di Palazzo Ducale, la Fontana di Rosello, il Barbacane del Castello Aragonese, Palazzo d’Usini con la Biblioteca comunale, Palazzo dell’Insinuazione con l’Archivio storico, l’Altare prenuragico di Monte d’Accoddi e le Domus de Janas di Montalè.

Il Padiglione Tavolara e l’ex Convento del Carmelo, attualmente gestiti pro tempore dal Comune sulla base degli accordi con la Regione Sardegna, sono destinati a ospitare rispettivamente il Museo per l’Artigianato e il Design e il Museo per l’arte del Novecento e del Contemporaneo. Entra formalmente nella rete anche Palazzo Infermeria San Pietro, edificio risalente alla metà del XVII secolo, situato nei pressi del primo nucleo insediativo della Sassari medievale e oggi sede del settore Cultura, Turismo e Grandi eventi del Comune.

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