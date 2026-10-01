In mostra i tesori segreti dei Cappuccini. A Cagliari sarà esposta la bolla pala della canonizzazione di Sant’Ignazio da Laconi. Nel giorno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, la Soprintendenza Archivistica della Sardegna e la Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Sardegna e Corsica partecipano all’edizione 2026 della Domenica di Carta, iniziativa del Ministero della Cultura finalizzata a promuovere gli archivi patrimonio culturale della Nazione.

L’incontro sarà occasione di riflessione e confronto sul tema degli archivi ecclesiastici quali fonti privilegiate per lo studio e la ricerca sulla storia non solo religiosa ma anche sociale, economica e culturale nel tempo. Fonti ancora più preziose considerato l’ampio arco cronologico che spesso viene coperto dalla documentazione di un singolo archivio: nel caso concreto, l’archivio dei Frati Minori Cappuccini della Provincia di Sardegna raccoglie la documentazione dal 1591 fino ai giorni nostri, con una consistenza di 115 metri, della quale i visitatori potranno apprezzare alcuni dei pezzi più pregiati, per l’occasione esposti al pubblico.

Interverranno padre Gian Luca Longobardi (Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Sardegna e Corsica), Maura Picciau (Soprintendente Archivistica della Sardegna), padre Tarcisio Mascia (Storico della Provincia), fr. Dorian Soru (Archivista Provinciale), Valerio Luca Floris (Funzionario archivista della Soprintendenza) e padre Fabrizio Congiu (Vicario Provinciale e Guardiano del convento di Cagliari). L’appuntamento è alle ore 16.30 presso il Convento dei Sant’Antonio da Padova in via Sant’Ignazio da Laconi a Cagliari: l’evento si svolgerà nel Salone ex Seminario, al quale si potrà accedere dal civico numero 90. La partecipazione è libera e non è necessaria la prenotazione.

(Unioneonline)

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