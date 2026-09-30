Eva Maria Borzoni è la nuova direttrice del museo Diocesano Arborense: è stata nominata dall’arcivescovo Roberto Carboni. Subentra all'architetto Silvia Oppo, che dirigeva l'Istituzione dal 2017. Ora lei assumerà la responsabilità dell’Ufficio tecnico diocesano. L’arcivescovo le ha espresso la propria «gratitudine per il lavoro svolto a favore del Museo diocesano arborense». Borzoni, nipote di Maria lai, dirige a Lanusei l’Archivio e la Fondazione Maria Lai.

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