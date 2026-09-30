Quattro storie, quattro sguardi sulla Sardegna contemporanea e un unico filo conduttore: il cinema. È questo il percorso proposto da “visioni sarde” al Cineclub Fedic Cagliari, che mercoledì 7 ottobre alle 20.30, dedicherà una serata al cinema isolano.

L’appuntamento, promosso nell’ambito delle attività culturali del Cineclub diretto da Pio Bruno, si terrà nella sala sinema Arc, al primo piano di via Falzarego 35.

Sul grande schermo saranno proposti quattro cortometraggi capaci di attraversare generi e temi differenti. Si parte da Ajò west! di Sara Corbioli, racconto ironico e surreale che intreccia l’immaginario western con le tradizioni popolari sarde. Un piccolo cowboy, durante il suo viaggio, incontra un mamuthone in cerca di aiuto.

A seguire Su cane est su miu di Salvatore Mereu, un film che, attraverso lo sguardo di un bambino affronta temi universali come colpa, responsabilità, giustizia e perdita dell’innocenza.

Con Mamma di Matteo Martinez, si entra in una storia inquieta e perturbante che esplora le paure più profonde legate alla maternità, trasformando lo spazio domestico in un luogo di minaccia e smarrimento. Chiude la serata Una faccia da cinema di Alberto Salvucci, commedia sul desiderio di fare cinema, tra ambizioni, precarietà e situazioni paradossali.

(Unioneonline/A.D.)

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