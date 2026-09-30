L’Unione del Coros punta sulla storia architettonica e culturale: aderisce all’iniziativa “Giornate del Romanico”, promossa dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico. L’iniziativa del 17 e 18 ottobre rappresenta un’opportunità per promuovere in forma coordinata i beni romanici localizzati nei Comuni del Coros, nonché per accrescere la fruibilità del patrimonio da parte dei residenti e dei visitatori.

Durante l'epoca romanica, la Sardegna ha vissuto una straordinaria stagione di indipendenza, distinguendosi nel panorama medievale per la sua spiccata originalità politica e culturale. Attraverso l'istituzione dei Giudicati, l'isola si dotò di strutture statuali e istituti giuridici propri — unici nel loro genere — e mantenne una fitta rete di relazioni internazionali, godendo al contempo di un peso e di un'autonomia del tutto peculiari nei rapporti con la Chiesa e la Curia romana. Oggi possiamo ricostruire questo fervido periodo anche grazie ai preziosi monumenti ecclesiastici che contraddistinguono l’età romanica e di cui il Coros è custode privilegiato.

Due i tour proposti: Coros storico (area occidentale) a Ittiri Uri e Usini; Coros Figulinas (area centrale) a Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ploaghe. L'evento si articolerà attraverso l'apertura straordinaria di 12 chiese romaniche, veri e propri gioielli architettonici distribuiti lungo due itinerari tematici e viari integrati.

Il primo itinerario (denominato Coros) attraversa il settore occidentale del Coros, la regione storica, collegando Ittiri, Uri e Usini con le sue 7 chiese: N.S. di Coros, S.M. di Paulis, San Leonardo di Cuga, Chiesa di Santa Croce (Uri), N.S. della Pazienza, Chiesa di Santa Croce (Usini), e San Giorgio di Oleastreto.

Il secondo itinerario (denominato Figulinas) interessa il cuore del territorio romanico del Coros nell’antica Curadoria del Figulinas e collega Ploaghe, Codrongianos, Florinas e Cargeghe con le 4 chiese di San Michele di Salvenero, Saccargia, Sant’Antonio e su Fogu e Santa Maria de Contra. In tutti i siti sarà garantito un servizio di accoglienza e orientamento informativo.

Tutti i monumenti saranno accessibili dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L'ingresso e le visite guidate gratuiti saranno completamente gratuiti in 11 dei 12 siti del circuito, fatta eccezione della Basilica della Santissima Trinità di Saccargia (Codrongianos) che seguirà la gestione e le tariffe ordinarie con ticket.

Per agevolare gli spostamenti e consentire a tutti di godere appieno dei percorsi, è stato predisposto un servizio di bus navetta totalmente gratuito. Il servizio sarà attivo dalle 9 con partenza da Ittiri, Parco di Missingiagu, per l'itinerario Coros e da Ploaghe, piazza San Pietro, per l'itinerario Figulinas.

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