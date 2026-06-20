Negli spazi dell'ex torretta dell'acqua di via Carducci, a Dolianova, saranno in esposizione le opere di una trentina di artisti che hanno partecipato alla rassegna promossa da Casa Falconieri.

L’obiettivo è quello di dare un grande impulso all’incisione contemporanea nelle sue diverse forme e contaminazioni per riprendere la grande tradizione dei linguaggi dell’incisione, proiettandoli nella direzione della sperimentazione e dell’innovazione tecnica e soprattutto concettuale.

Fabio Riaudo si è aggiudicato il primo premio dedicato ad Enzo Di Martino, mentre il secondo, dedicato a Mario Delitala, è andato al polacco Lukasz Koniuszj. Menzioni d'onore per Simone Grava, Marcin Bialas e Marco Poma. Al museo Dart sono in esposizione le opere di Debora Antonello, Giulia Baita, Enrico Bani, Marcin Bialas, Tiziano Boi, Alicia Candiani, Caterina De Nisco, Pietro Desirò, Elisabetta Diamanti, Simone Fochesato, Simone Grava, Alicja Habisiak-Matczak, Taras Halaburda, José Hernández Afonso Caroline Koenders Lukasz Koniuszy, Salvatore Lovaglio, Stefano Luciano, Alberto Marci, Michela, Mascarucci, Antonio Motta, Vito Polito, Marco Poma, Paola Porcedda, Fabio Riaudo, Malgorzata Stanielewicz, Anna Trojanowska, Silvia Vendramel, Ximena Medina Sancho.

La mostra sarà inaugurata alle 19. Ingresso gratuito.

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