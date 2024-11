Si parlerà di disabilità e inclusione il prossimo 14 novembre a Ghilarza. Lo si farà all’auditorium comunale a partire dalle 10 nell’ambito dell’incontro “Verso una società inclusiva e a vantaggio di tutte le unicità” organizzato dall’Unione dei comuni del Guilcier e aperto ad un’ampia platea: sindaci , assessori ai servizi sociali, responsabili del settore sociale e tecnico. Tra gli indirizzari dell’invito anche l’assessore alla Sanità e Assistenza sociale , la Direzione regionale delle Politiche Sociali, i consiglieri regionali eletti in Provincia , il presidente della Provincia, i Plus attivi nell’Isola, la Asl di Oristano e l’Anci . E poi i dirigenti degli Istituto comprensivi e degli Istituti di Istruzione Superiore del Distretto Ghilarza – Bosa e le coop sociali.

«La Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità , le ricerche internazionali nel campo dei Disability Studies e lo slogan che lega i 17 punti dell’Agenda 2030 sottolineano da tempo l’urgenza di cambiare prospettiva sulle questioni relative alla disabilità. L’attenzione si sposta dal punto di vista medico al punto di vista socio-spaziale, invitando a riflettere sulle reali problematiche di autonomia e benessere dell'individuo. Queste non sono più legate alla condizione di vulnerabilità delle persone, ma piuttosto al contesto inaccessibile di appartenenza», evidenzia il presidente dell’Unione del Guilcier Serafino Oppo.

E subito aggiunge: «Questo incontro rappresenta un'importante opportunità per discutere le sfide e le possibilità legate all’accessibilità e all’inclusione degli spazi e dei contenuti culturali e informativi. Sarà un momento prezioso per condividere idee, best practices e approfondire insieme la nostra comprensione collettiva». In occasione dell’incontro verrà presentato il progetto, appena concluso, “Comunità Inclusive” che si inserisce nel contesto delle attività finanziate dal Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. Il fondo è stato gestito dall’Unione dei Comuni del Guilcier e ha coinvolto attivamente otto comuni del Plus Ghilarza-Bosa. In particolare, ha consentito la realizzazione e l’acquisto di strutture inclusive e il miglioramento dell’accessibilità di spazi ludico-sportivi di competenza dei comuni partecipanti.

© Riproduzione riservata