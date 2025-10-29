Decimomannu, arriva la rassegna cinematografica “Officina Fest Halloween edition”Un appuntamento per bambini, ragazzi e adulti. In programma la proiezione di film cult e cortometraggi di registi emergenti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Arriva a Decimomannu l’“Officina Fest Halloween edition”, una rassegna cinematografica horror al teatro “Antica Valeria”. Da domani 30 ottobre fino a sabato 1 novembre ogni pomeriggio alle 17.30 le proiezione saranno dedicate a bambini e ragazzi, dalle 20.30 agli adulti.
Giovedì alle 17.30 verrà proiettato “Casper”, alle 20.30 “Carrie - Lo sguardo di satana”. Il venerdì sarà all’insegna di “dolcetto o scherzetto” per i più piccoli, a cui seguirà la proiezione di “Hocus Pocus” alle 17.30 e di “Profondo rosso”, in occasione dei suoi cinquant’anni dall’uscita sul grande schermo, alle 20.30.
Infine sabato si chiuderà la tre giorni con il film “The Haunted Mansion” per i ragazzi e, la sera, con la proiezione di 8 cortometraggi firmati da giovani registi emergenti. La manifestazione, organizzata dall’associazione Officina Progetti, con il patrocinio del Comune di Decimomannu, è totalmente gratuita.