Non solo gossip e mondanità a Porto Cervo. In una Costa Smeralda invasa da personaggi celebri e grandi star, la Piazzetta centrale, cuore pulsante del borgo fondato dal Principe Karim Aga Khan, ha ospitato un incontro di attualità culturale incentrato sulla figura di Dante Alighieri sull'onda lunga delle tantissime celebrazioni che in tutto il mondo sono state dedicate al Sommo Poeta.

Non una sfilata di moda o un concerto, ma un salotto letterario, organizzato dall'Istituto Euromediterraneo, diretto da don Raimondo Satta, con il supporto del Consorzio Costa Smeralda. Protagonisti Giuseppe Ledda, dantista nato e cresciuto a Macomer fino alla maturità e oggi professore associato di Letteratura italiana all'Università di Bologna, e il celebre attore Corrado Tedeschi, che ha letto magistralmente alcuni passi delle opere del fiorentino più famoso della storia, applauditissimi dal folto pubblico presente nella suggestiva location nel rispetto del distanziamento interpersonale e delle norme antiCovid.

A fare gli onori di casa don Raimondo Satta, che di Porto Cervo è il parroco, e la presentatrice Katia Noventa che ha moderato l'incontro esaltando tutte le varie fasi della serata introdotta dal saluto del vescovo di Tempio, Sebastiano Sanguinetti. Alla fine della lectio magistralis di Ledda, Corrado Tedeschi ha proposto una breve sintesi del suo spettacolo dedicato a Dante che ha chiuso tra risate scroscianti un evento originalissimo e apprezzato da turisti e residenti smeraldini.

