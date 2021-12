Torna su Rai Storia il direttore de L’Unione Sarda Emanuele Dessì.

Dalle morti di Claudio Fava e Galileo Galilei all’apertura della prima “Casa dei bambini” di Maria Montessori, dall’inizio delle trasmissioni Rai al debutto dell’euro, dalla nascita del Tricolore alla costruzione della diga di Assuan, commenterà fatti e personaggi della settimana dal 3 al 9 gennaio in qualità di editorialista a “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura firmato da Giovanni Paolo Fontana, in onda tutti i giorni alle 00.10 e in replica alle 8.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia.

La settimana si apre lunedì 3 gennaio, giorno in cui, nel 1954, dopo due anni di trasmissioni sperimentali, arrivano le immagini del primo Tg della Rai. Quando la Rai inizia le trasmissioni gli abbonati sono solo 88 mila, nel giro di quattro anni saranno più di un milione.

Martedì 4 gennaio ricorre l’anniversario del debutto dell’euro, nel 1999, per tutte le forme di pagamento non fisiche. Undici nazioni europee, tra le quali l’Italia, lo hanno adottato sulla base del trattato di Maastricht del 1992 e l’euro entrerà ufficialmente in circolazione dal primo gennaio del 2002.

Mercoledì 5 gennaio il ricordo di Dessì va a Giuseppe Fava, scrittore e giornalista ucciso nel 1984 dalla mafia con 5 proiettili alla nuca. Un anno prima, con l’inchiesta “I quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa”, aveva denunciato i collegamenti fra importanti imprenditori catanesi e il clan di Nitto Santapaola.

Giovedì 6 gennaio in primo piano l’inaugurazione della prima “Casa dei bambini” aperta nel 1907 a Roma da Maria Montessori per i piccoli da 3 a 6 anni. È qui che la psichiatra e educatrice realizza una struttura costruita in maniera che i piccoli si sentano completamente a loro agio, che interagiscano spontaneamente con l'ambiente e imparino senza vincoli oppressivi.

Venerdì 7 gennaio protagonista il Tricolore nato nel 1797 a Reggio Emilia, come bandiera della Repubblica Cispadana. A proporre che lo stendardo, formato dai colori verde, bianco e rosso, fosse innalzato in tutti i luoghi soggetti alla sovranità della repubblica cispadana, è il sacerdote cattolico Giuseppe Compagnoni.

Sabato 8 gennaio si torna al 1642: muore Galileo Galilei. Sostenitore della teoria copernicana del moto terrestre, viene condannato dall’Inquisizione e costretto ad abiurare. La Chiesa lo riabilita soltanto nel 1992.

La settimana del direttore de L’Unione Sarda si chiude sabato 9 gennaio ricordando gli inizi dei lavori per la costruzione di una delle opere più imponenti del mondo: la diga di Assuan, sul Nilo, nel 1960.

