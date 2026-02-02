Celebrare le tradizioni e la natura, cogliendone i momenti più significativi su tela: e l'usanza in questione è la vendemmia di Ussana, immortalata da ventotto artisti in altrettante opere da oggi esposte a Cagliari, per l'expo collettiva "Tempus de Binnenna". Dopo l'inaugurazione di sabato scorso le porte dell'associazione La Ruota della Fortuna resteranno aperte ai visitatori fino al 13 febbraio, dal lunedì al venerdì e dalle 16 alle ore 20 in via Bacaredda 48b.

La mostra arriva alla sua tredicesima edizione, raccontando nuovamente la raccolta dell'uva nel centro campidanese, come anche i momenti di comunità che l'accompagnano e le ambientazioni che la ospitano, compresi i monumenti cittadini. Le opere sono stati infatti realizzate il 6 ottobre scorso, in occasione di un'estemporanea organizzata proprio nei giorni della vendemmia: i promotori stessi hanno scelto Ussana come teatro in cui coniugare arte, natura e tradizione, permettendo ai pittori di catturare il paesaggio e la società locale in maniera spontanea e condivisa.

Con il supporto del comune di Ussana e della sua Pro Loco, i ventotto artisti partecipanti all'esposizione sono Giorgio Loi, Franco Conca, Lukajan, Antonio Milleddu, Gianluigi Mascia, Stefano Sabati, Francesco Argiolu, Raimondo Massenti, Fabrizio Maccioni, Marco Tiddia, Sergio Melis, Wilma Melis, Paola Farigu, Giovanni Mocci, Battista, Emanuela Melis, Anita Marchiori, Barbara D'Annunzio, Nina Palazzolo, Federica Pili, Armando Olla, Lino Abis, Marcella Sconamila, Paolo Demontis, Filomena Cavallo, Ferdinando Ragni, Carmela Carbonaro ed Emilio Lupi.

