Giovedì 5 febbraio, alle ore 18.30, presso il Comune di Uri, la sala consiliare “Eleonora d’Arborea”, ospiterà lo scrittore e giornalista Vindice Lecis che presenterà il suo ultimo lavoro “Arbaree - le avventure del capitano Montanaro.” (Condaghes, 2025). La presentazione inserita quale tappa urese del Festival Letterario “Dall’altra parte del mare” riporta il lettore indietro nel tempo, nella Sardegna del XV secolo tra personaggi reali e di fantasia nell’ultima speranza d’indipendenza sarda. Dialogherà con l’autore il sindaco di Uri, Matteo Emanuele Dettori. Il libro racconta la Sardegna nel 1474. L’esercito del marchese di Oristano e conte del Goceano, Leonardo di Alagòn, muove guerra ai feudi del viceré Nicolò Carroz. A guidarlo è Nicola Montonaro, capitano aitante e avventuriero, che in pochi mesi spinge le sue milizie fino alle porte di Cagliari. Ma la sua aperta ostilità verso la Corona d’Aragona, padrona dell’isola, lo rende presto ingombrante perfino allo stesso Alagòn. Imprigionato e poi affidato al corsaro Charles Alleman, cavaliere dell’Ordine di San Giovanni, il capitano trascorre lunghi mesi in mare tra attacchi a navigli barbareschi e aragonesi.

Il richiamo della sua terra lo riporta in Sardegna: nel 1478 partecipa alla battaglia di Macomer, dove il marchesato viene travolto. A tramandarne la memoria è lo scrivano Salvatore Gusay, detto il poeta, incaricato di seguirlo e trascriverne le gesta fino alla lontana Rodi, durante l'assedio della città da parte dei turchi ottomani. Attraverso il suo sguardo acuto e ironico ci giunge la descrizione non solo della vita di Montonaro, le sue avventure e gli innumerevoli amori, ma soprattutto l’eco di un sogno di libertà mai sopito.

