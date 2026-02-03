Al via venerdì il nuovo ciclo di incontri di archeologia, firmato Olbia Community Hub, “L’altra Sardegna: archeologia e storia millenaria”: protagonista dell’appuntamento curato dall’archeologo Rubens D’Oriano Olbia.

Al terzo anno consecutivo, la collaborazione tra Olbia Community Hub e l’Associazione Sardegna Turistica prosegue con un fitto programma dedicato all’archeologia e alla conoscenza del patrimonio storico della Sardegna, per raccontare un’isola abitata e modellata dall’uomo da migliaia di anni: dai nuragici ai fenici, dai romani al medioevo, fino alle tradizioni che ancora oggi parlano di quel passato.

“L’altra Sardegna” è un invito a guardare l’Isola con occhi diversi, a scoprire e riconoscere nella sua storia una ricchezza culturale unica nel Mediterraneo, e a riscoprire un’identità che va ben oltre le coste e il mare tanto noti e presi d’assalto dal turismo estivo.

Il primo appuntamento del nuovo ciclo di conferenze è in programma venerdì 6 febbraio alle 18 presso la sede dell’Olbia Community Hub in via Perugia, con l’incontro “Olbia fenicia e Olbia greca: la nascita della città”, una presentazione curata da D’Oriano e moderata da Gian Mario Figoni Frau di Sardegna Turistica. Partendo dalle origini fenicie e greche di Olbia, l’archeologo gallurese accompagnerà il pubblico alla scoperta delle stratificazioni storiche che hanno dato forma alla città e al suo paesaggio, creando un ponte tra passato e presente.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

