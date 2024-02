90 ricette sfiziose, semplici da preparare e per tutti i gusti. Cosa hanno in comune? La cottura con la friggitrice ad aria. Lo sa bene Valentina Cutaia, la food blogger di Quartu Sant’Elena da quasi mezzo milione di follower su Instagram che un mese fa ha pubblicato il suo primo libro con Mondadori Electa: una raccolta dei suoi piatti più gustosi da preparare rigorosamente con l’uso dell’elettrodomestico “magico”, ormai un must in tante cucine. L’esordio in libreria a gennaio, un successo annunciato già dai numeri straordinari delle prevendite online.

Eppure Valentina, che oggi è la content creator di ricette con la friggitrice ad aria più famosa in Italia, anni fa non poteva neanche immaginare che la sua vita sarebbe cambiata così tanto e che il suo lavoro sarebbe approdato online. Oggi 34enne, in tasca una laurea in Beni culturali. «Ma dopo aver finito l’università – spiega la blogger – ho capito subito che per il mio settore non c’erano possibilità. Così ho lasciato l’Isola e mi sono occupata di mille cose diverse. Ho vissuto due anni in Inghilterra, dove ho lavorato come commessa. Ma sono stata anche magazziniera e addetta in alcuni negozi di grandi marche. Poi il periodo ferrarese e la parentesi a Lecce, sempre per lavoro». Ma se da un lato l’impiego non è mai mancato, è stato anche un pensiero fisso il desiderio di fare rientro in Sardegna, «a casa. Questa lontananza spesso mi ha fatto male e domandare se stessi percorrendo la strada giusta».

Ma i risultati straordinari di oggi «mi fanno pensare che poi questa sia arrivata e che anzi, avrei dovuto iniziare prima. Il mio è un lavoro a tutti gli effetti. Ho la partita Iva, guadagno con le collaborazioni e i miei contenuti…e dietro c’è davvero tanto impegno. Non sono un influencer ma i miei post, le mie ricette, i miei video…sono tutti fatti da me. A casa ho trasformato una stanza in un piccolo set, con luci professionali, sfondi e telecamere. Ho dovuto studiare tanto ma la soddisfazione è immensa. Creare i contenuti richiede un impegno quotidiano ma questo mi ha permesso di torvare la stabilità».

Immancabile poi una riflessione sulla cucina, oggi “compagna di vita”: «Non mi ha mai abbandonata. Dopo i primi passi mossi con il blog “Le mille ricette di Vale” su Giallo Zafferano, dove condividevo ricette e preparazioni di ogni genere, la mia attenzione è stata catturata dalla friggitrice ad aria, che 5 anni fa circa non avevano in tanti. Poi c’è stato il boom. Ma io l’avevo già acquistata, uno dei primi modelli in commercio. E con quello ho iniziato a sperimentare per poter, poi, aiutare gli altri a replicare il tutto a casa. Cosa amo di questo tipo di cottura? Che ricorda quello della frittura classica, pur essendo più veloce ed economica».

Il mio cavallo di battaglia? I cordon bleu. Ma chi acquista il libro troverà tanto altro, oltre a una guida pratica per imparare a usare al meglio questo strumento prezioso. L’avventura con la casa editrice è arrivata quasi per caso. «Avevo già ricevuto altre proposte ma non avevo mai accettato. Questa volta ho detto sì senza neanche pensarci. La stesura mi ha richiesto un annetto, quindi posso dire che questo volume sia un po’ mio figlio».

Ma dopo i follower in crescita, i traguardi e i guadagni…Valentina non si ferma. «Cosa sogno per il futuro? Continuare così, con qualche progetto in più, magari nella tv nazionale. Anche se questo mi comporterà impegni maggiori e magari un altro trasloco. Lo sto già valutando ma nel frattempo mi godo tutto quello che ho: è straordinario».

