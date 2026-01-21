Cuglieri, Lecis presenta “Arbarée, le avventure del capitano Montonaro”Un romanzo storico in cui il protagonista insegue il sogno di libertà e di indipendenza
Cuglieri inaugura il nuovo anno con le letture d’autore. Venerdì 23 la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Vindice Lecis: “Arbarée, le avventure del capitano Montonaro”, presso la sede dell’associazione Gurulis Nova alle 18.30.
Un romanzo storico in cui il protagonista il condottiero medievale Nicola Montonaro insegue il sogno di libertà e di indipendenza che non lo abbandona anche nei momenti più difficili della sua vita. Il reading letterario è a cura del Caffè Letterario “Angioletta Muretti Ortu-Flores”, associazione culturale che promuove la lettura e gli incontri con gli scrittori.
Introduce Maria Franca Curcu, vice presidente di Gurulis Nova, poi Maria Giovanna Campus Motzo del Caffè Letterario dialogherà con l’autore. L’evento è organizzato da Gurulis Nova, Caffè Letterario in collaborazione con la libreria Ubik di Macomer.