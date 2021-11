Si aperta oggi a Cagliari la visita della presidente Maria Chiara Carrozza alle sedi del Consiglio nazionale delle ricerche della Sardegna. Nuove tappe domani a Oristano e Sassari.

Accompagnata dal direttore generale Giuseppe Colpani, Maria Chiara Carrozza ha incontrato i ricercatori dell’Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (Isac-Cnr) ospitato nel Laboratorio di Bonaria, dove erano presenti anche il Rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola e il sindaco Paolo Truzzu.

La giornata è proseguita con la visita alla sede dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (Cnr-Isem) e con l’incontro tenutosi nella sede della Regione Sardegna con il governatore Christian Solinas, con il quale presidente e direttore hanno discusso il rinnovo dell’accordo quadro con il Cnr.

“In Sardegna abbiamo più 10 istituti con molti progetti attivi in tutti i settori scientifici, come nella natura multidisciplinare del nostro Ente”, ha dichiarato la presidente Carrozza. “Per questo attribuisco una notevole importanza alla visita negli Istituti della regione, ancor più considerando alcune scadenze importanti tra cui quelle legate al PNRR e al piano di sviluppo e di rilancio del Cnr, per i quali è importante considerare la nostra presenza territoriale. Ha poi aperto a interessanti prospettive l’incontro con il governatore Solinas, avvio di un percorso di colloquio finalizzato a individuare e sviluppare programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico di interesse comune nell’ambito dei bisogni sociali ed economici della Regione”.

"La Regione – ha detto il presidente Solinas – conferma il proprio sostegno alle attività del CNR, con un interesse sempre crescente testimoniato dallo stanziamento di 500mila euro previsto dalla ‘Legge Omnibus’ recentemente approvata”.

“Su vari campi di azione – ha aggiunto Solinas – occorre intensificare i rapporti, con un coinvolgimento del CNR, accanto a CRS4 e Sardegna Ricerche, nei prestigiosi progetti di alta tecnologia nati in Sardegna: sull'energia green, l'industria aerospaziale, la genetica, il progetto del telescopio ad onde gravitazioni di Sos Enattos a Lula, la torre di distillazione del gas argon realizzata nel pozzo dismesso della miniera di Nuraxi Figus, il più importante del mondo”.

La giornata cagliaritana di Maria Chiara Carrozza si è conclusa alla Cittadella Universitaria di Monserrato con la visita degli Istituti di neuroscienze (In-Cnr), officina dei materiali (Iom-Cnr), di geologia ambientale e geoingegneria (Igag-Cnr), di farmacologia traslazionale (Ift-Cnr) e di ricerca genetica e biomedica (Irgb-Cnr).

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata