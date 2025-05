Enrico Lo Verso, Fabrizio Gifuni, Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco, ma anche Gianluca Medas, Alessandro Gazale e Tomaso Mannoni, e la madrina di questa edizione, la 35esima: Dharma Mangia Woods. Il cinema di Tavolara torna con questi e altri protagonisti.

Appuntamento dal 15 al 20 luglio in Gallura, tra San Teodoro, Porto San Paolo e l’isola di Tavolara, con gli ospiti e le proiezioni del festival realizzato dall’Associazione Argonauti, con la direzione artistica di Gianluca Arcopinto e Neri Marcorè, che condurrà le serate, e Antonio Maraldi per la parte fotografica.

«Con questa edizione proseguiamo nel nostro impegno di dare spazio al nuovo cinema italiano, ai giovani autori e alle storie che ci parlano da vicino, dentro paesaggi unici come quello di Tavolara, in cui il cinema diventa anche un’esperienza collettiva di bellezza e pensiero, con un occhio sempre attento ai giovani e alla formazione», commenta il presidente dell’Associazione Argonauti Marco Navone, coadiuvato nell’organizzazione del festival da Viviana Gandini.

Si comincia il 15 luglio all’Oasi naturalistica La Peschiera di San Teodoro con “Arsa”, film dei Masbedo, per proseguire il giorno seguente con due proiezioni: il cortometraggio “Figures in Thread”, promosso dalla produttrice creativa Francesca Broglia e dal suo studio Voltura Sardinia, e “La storia del Frank e della Nina”, di Paola Randi. Il 17 luglio il festival si sposterà a Porto San Paolo con la doppia proiezione di “Duse. The greatest”, diretto da Sonia Bergamasco, e “Sonallus” di Tomaso Mannoni. Le ultime tre serate si svolgeranno nell’incantevole scenario dell’isola di Tavolara, dove verranno proposti “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini venerdì 18, “Il nibbio” di Alessandro Tonda sabato 19 e “La guerra di Cesare” di Sergio Scavio, su cui calerà il sipario domenica 20 luglio.

Madrina dell’edizione 2025 sarà Dharma Mangia Woods: formatasi alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, la giovane attrice romana è stata diretta in questi anni da registi del calibro di Paolo Sorrentino, Gabriele Muccino, Roberto Andò e Pupi Avati, e sarà protagonista della prossima miniserie di Rai 1 “Morbo K”. Tappe di avvicinamento alla settimana di “Una notte in Italia” le anteprime di giugno: dal 13 al 15 il workshop sui mestieri del cinema a Olbia con Gianluca Arcopinto e il 22 e 28 le proiezioni dei film “Emilio Lussu. Il processo” di Gianluca Medas a Porto Rotondo e “Cenere”, pellicola muta di Febo Mari, a Porto San Paolo.

