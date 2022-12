Quando dietro la cinepresa si pongono i ragazzi escono dei piccoli capolavori: come quelli emersi nel corso dell’ultima edizione, terminata oggi al Supercinema di Carbonia, di Cineragazzi, con la premiazione dei finalisti della manifestazione organizzata dalla società Umanitaria con la Coop S.C.I.L.A, lo S.B.I.S., l’Istituto Meloni di Domusnovas e la Sezione di Storia Locale, e il patrocinio del Comune.

La manifestazione dedicata ai registi in erba è nata nel 1986 e si è imposta a livello nazionale come rassegna dedicata al cinema “fatto dai ragazzi e per i ragazzi”. Hanno partecipato al concorso le scuole elementari, medie e superiori del Sud Sardegna, Oristano e della Città Metropolitana di Cagliari.

I VINCITORI – La giuria ha sancito come vincitori delle elementari “Il pianeta degli animali” dell’Istituto Comprensivo Pirri Cagliari, secondi “La valle alluvionale e il Rio Cixerri” del secondo Circolo "Dionigi Scalas" di Assemini, terzi “Mi chiamo Nino - Vita di Antonio Gramsci” dell’Istituto Comprensivo Nivola di Iglesias.

Per le scuole medie, vittoria assegnata a “Tutti per uno” dell’Istituto Comprensivo Marconi di San Giovanni Suergiu, alle spalle “Legalità in corto” dell’Istituto Comprensivo "Meloni" sede di Villamassargia, e terzi “Su saltu in su tempus” dell’Istituto Comprensivo Uta.

Quanto alle superiori, primi classificati (ex-aequo) “Dentro in 180 secondi” dell’Ipsia Meucci Cagliari e “4 dreams” sempre del Meucci. Secondo classificato “Essere migliori” dell’Istituto Buonarotti di Guspini e terzi “L'ammour” dell’Istituto Angioy di Carbonia.

