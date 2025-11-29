Quarta ed ultima giornata del festival di letterature sostenibili “Sèmenes”. Domenica chiude i battenti l'iniziativa promossa dal Comune di Putifigari e curata dall’Associazione Itinerandia, con direzione artistica di Maria Luisa Perazzona e Elia Cossu. Al centro del progetto la letteratura che racconta di natura, sostenibilità ambientale, cambiamenti climatici e transizione ecologica, sullo sfondo di un territorio - quello del Coros - particolarmente sensibile alle suggestioni proposte.

Primo appuntamento di giornata alle ore 11, nella Main hall aeroporto di Alghero: accensione dell'albero di Natale realizzato dall'Associazione Il mio amico speciale. Alle 11.30 Nuvole di Natale - di:segni tra fumetto e illustrazione: Parenti serpenti, con Roberta Balestrucci.

Si prosegue a Putifigari alle ore 17 con “Le Piante Aromatiche della Sardegna”: Mauro Ballero dialoga del suo libro con Giovanni Fancello in un appuntamento allestito in collaborazione con il festival Mediterranea. Alle ore 18 “Territori che resistono. Difendere il suolo, preservare il futuro”, tavola rotonda con Antonella Contini (sindaca di Putifigari), Francesco Spanedda (assessore all’Urbanistica della Regione Sardegna) e Marta Battaglia (presidente Legambiente Sardegna). Coordina il giornalista Marco Gisotti. A seguire “Allevare, coltivare, consumare: Il Mondo della Pizza”, Stefano Resmini e Giovanni Fancello dialogano con Sandro Cubeddu (Re | Mi ).

© Riproduzione riservata