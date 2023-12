L'associazione Alas in bolu, in sinergia con l'associazione culturale Sardegna nel mondo e il comune di Chiaramonti, ha organizzato il primo concorso di poesia dedicato a Bainzu Truddaiu, in programma il 13 gennaio presso il centro culturale Ciriaco Carrù.

Parteciperanno i poeti William Simula, Giovanna, Pierino Devilla, Lucia Cherchi, Giovanni Villa, Giuseppe Cubeddu, Gavino Arca, Maria, Alessandra Sorcinelli, Francesca Petrucci, Marcella Bandinu, Antonio Fois, Salvatore Marceddu, Isangela Gasole e Franca Carta.

In programma anche l'esibizione di Bruno Guidacciolu, Lucia Cherchi, Gian Daniele Calbini, Daniela Carta e Maria Teresa Pirrigheddu.

© Riproduzione riservata