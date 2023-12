Bruno Barbieri, lo chef stellato che giudica i concorrenti di Masterchef, nel mirino degli utenti social.

Il motivo? Il burro per cucinare gli spaghetti alle vongole. Barbieri ha pubblicato sui suoi profili social un video durante cui prepara un grande classico delle cene natalizie italiane, ma un ingrediente non è piaciuto a molti. Il burro, appunto, utilizzato per mantecare gli spaghetti alle vongole.

«Ragazzi ma quanto sono buoni gli spaghetti alle vongole?», ha scritto lo chef. «Con una spolverata di pan grattato e accompagnati da un bicchiere di vino bianco poi sono perfetti per le feste. Si fan così».

Nella fase finale della preparazione, Barbieri taglia dei tocchetti di burro che aggiunge «per fare quella bella crema», spiega.

E alla vista di questo passaggio, sono arrivati i commenti: «Ma ho visto del burro o sbaglio?», «Il burro da te non me lo aspettavo». Ancora: «Ma “risottare” gli spaghetti anziché usare il burro per mantecare il piatto pareva brutto? Sono di mentalità aperta e nel proprio piatto ognuno mette ciò che vuole, però il burro ammazza il sapore delicato delle vongole». Sotto accusa anche l’utilizzo del pan grattato. «Pan grattato e burro? Fai gli agnolotti in brodo», «Sto chiamando i carabinieri per querelarti», «Mi chiedo come lei possa essere uno chef stellato».

Qualcuno lo difende anche, pochi in realtà. «Ma davvero volete dire come si cucina a chef Barbieri?», «Qui c’è gente comune che vuole insegnare a cucinare a chef Barbieri».

Il giudice di Masterchef, dal canto suo, le polemiche le aveva previste: «Una noce di burro io gliela pianto sempre dentro. Lo so che i puristi "No, ma", ma a me non me ne frega niente».

Un po’ come l’aglio nella carbonara, insomma. Alcuni piatti della tradizione per gli italiani sono davvero intoccabili.

