Suor Teresa Tambelli, per 57 anni all’Asilo Maria-Stampace a Cagliari, è stata dichiarata Venerabile, Ne dà notizia la Santa Sede attraverso il Bollettino della Sala Stampa. Venerabile è il titolo che la Chiesa cattolica e più precisamente il Papa, conferisce, post mortem, a persone che si siano distinte per "santità di vita" o per "eroicità delle vietrtù", e per le quali ha avviato il processo di beatificazione.

Suor Teresa, al secolo Maria Olga, nasce a Revere, in provincia di Mantova, in Lombardia.

A 18 anni entrò tra le Figlie della Carità di Torino. Nel 1904, dopo il noviziato, riceve l'invio in missione nella Casa Provinciale di Torino. Dal 1904 al 1907 opererà a Casale Monferrato, mentre nel 1907, a 23 anni, viene trasferita a Cagliari nell'Asilo Marina-Stampace dove accompagna i bambini a Messa, insegnando loro il catechismo, istruendo i piccoli sulla misericordia e aiutando la città in modo concreto durante i bombardamenti del 1943, che devastano gran parte del tessuto urbano.

Suor Tambelli muore a Cagliari nel febbraio del 1964, lasciando un grande ricordo nelle persone che l’avevano incontrata e conosciuta.

