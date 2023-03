Il Logudorese sarebbe in pericolo d’estinzione. Lo rivela lo studio della piattaforma Preply, un network che mette insieme circa 32mila insegnanti di lingue straniere in tutto il mondo.

L’analisi arriva in seguito al superamento della soglia degli 8 miliardi nella popolazione globale: per l’occasione, gli esperti di Preply hanno elaborato una ricerca per mettere in luce quali siano le lingue più parlate al mondo. Al primo posto c’è l’inglese, seguito dal mandarino, dall’hindi e dallo spagnolo; l’italiano si trova in 28esima posizione.

Ma lo studio ha messo in luce anche quali siano le lingue in pericolo, a seconda del numero di persone che ancora le parla, suddividendole tra quelle a rischio critico d’estinzione, quelle gravemente a rischio d’estinzione, a rischio d’estinzione, minacciate, vulnerabili e a rischio. Il Logudorese, con 500mila “speakers”, compare tra quelle minacciate.

Una missione, quella di Preply: all’interno della pubblicazione inserisce anche qualche idea per promuovere le lingue e scongiurarne l’estinzione.

