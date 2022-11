Il Natale ridiventa sfida e sana competizione a chi farà il presepe più carino: ritorna infatti, e stavolta sotto forma di concorso dopo la pausa Covid, la nuova edizione (la dodicesima), di "In miniera fra i presepi", organizzata dal Museo del Carbone. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le scuole, le associazioni, i gruppi e i singoli privati.

L'edizione di quest'anno prevede nuovamente la possibilità di partecipare al concorso, il che in passato ha reso più incentivante l'iniziativa perché innescava un sano senso di rivalità e competizione. Pur sotto lo spirito natalizio, vinca il migliore. Il concorso scatena infatti la fantasia artistica di ogni candidato: i partecipanti potranno realizzare dei mini presepi oppure dei piccoli alberi di Natale con decorazioni artigianali, ciascun partecipante potrà esporre una sola opera, realizzata con qualsiasi materiale e tecnica, secondo il proprio gusto.

La mostra sarà allestita all'interno della sala principale del Museo e visitabile gratuitamente dall'otto dicembre al 6 gennaio. Siccome è una gara, i visitatori riceveranno all’ingresso un modulo per votare il presepe e l’albero preferito. I primi classificati in ciascuna delle due categorie (presepi e alberi) avranno diritto a un premio del valore di 150 euro in materiale di cancelleria e bricolage. Sempre possibile, comunque, partecipare fuori concorso.

