Aperture straordinarie per il primo dell’anno nei musei della Sardegna. Mostre ed eventi per trascorrere il Capodanno nel segno della cultura. I numerosi turisti e visitatori presenti nell’isola potranno accedere alle aree archeologiche e organizzare un itinerario declinato alla bellezza e ricco di nuove emozioni in un contesto originale.

È lungo l’elenco dei Musei della Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna che apriranno eccezionalmente i cancelli per accogliere chi deciderà di visitare i luoghi della cultura, a partire dal museo archeologico nazionale “Giorgio Asproni” di Nuoro nella giornata di mercoledì 1° gennaio, dalle 14 alle 18, con la chiusura della biglietteria alle 17.30.

E ancora il museo nazionale archeologico ed etnografico “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari, dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.45); la Pinacoteca nazionale di Sassari dalle 10 alle 18- chiusura biglietteria 17.30; il museo archeologico nazionale “Antiquarium Turritano” e Area Archeologica di Porto Torres dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.30) e il Memoriale Giuseppe Garibaldi di Caprera sempre mercoledì 1 gennaio, dalle 9.15 alle 12.15 (ultimo ingresso alle 11.30).

