Cagliari è tra le città più romantiche d’Italia. Lo svela una classifica di Amazon sulle città in cui – nel 2023 – sono stati acquistati più romanzi rosa. Primo posto per Siena, segue il capoluogo sardo, poi Pavia al terzo. La top 10 è stata svelata in occasione di San Valentino, la festa degli innamorati, stilata sulla base del numero di vendite pro capite sia di eBook sia di libri cartacei nelle città con più di 50mila abitanti durante lo scorso anno.

Siena, la provincia toscana immersa tra le colline, svetta al numero 1 della top 10: che sia per il suggestivo colore delle facciate di tetti e palazzi o per il suo fascino senza tempo, i senesi non hanno proprio saputo rinunciare al romanticismo.

Al secondo posto Cagliari si conferma appassionata di dolci letture; in risalita, invece, al terzo posto Pavia che nel 2023 vola dalla coda della classifica al podio. Quarta in classifica una new entry, Vicenza, i cui abitanti non rinunciano mai a un romanzo d'amore sul comodino. A seguire Trieste, Gallarate e Milano. Chiudono la classifica i sanremesi in ottava posizione e due città che tornano nella classifica del 2023: Padova e Verona, la città dell'amore per eccellenza.

Tra i libri cartacei più letti nel 2023 al primo posto c'è “Dammi mille baci” di Tillie Cole, la storia di Poppy Litcheld che, a soli 9 anni, decide di lanciarsi nell'avventura più grande della sua vita: collezionare mille baci capaci di farle scoppiare il cuore. Segue, al secondo posto, il romanzo di Erin Doom “Fabbricante di lacrime". “It starts with us. Siamo noi l'inizio di tutto” di Colleen Hoover si classifica in terza posizione: è una vicenda intensa in cui la protagonista incontra dopo anni il suo primo amore. Grande successo anche per “Atlas. La storia di Pa' Salt. Le sette sorelle”, l'ultimo volume dell'amatissima saga, e “Innamorati pazzi” di Felicia Kingsley, che chiude la top 5 dei libri più apprezzati.

Tra gli eBook più letti, sempre presenti "Atlas. La storia di Pa' Salt. Le sette sorelle” al primo posto, seguito da “Fabbricante di lacrime” e 'Dammi mille baci'. Al terzo posto la new entry “È colpa mia?” di Mercedes Ron che racconta le vicissitudini di Noah, costretta a lasciare il fidanzato e tutti i suoi amici per trasferirsi in California. Segue il romanzo di Anna Premoli, autrice da oltre 1 milione di copie, "In amore vince chi rischia”.

