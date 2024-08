La passione per i libri in Italia si fa sentire con forza, come dimostra la recente classifica stilata da Amazon.it sulle città italiane più appassionate di lettura. Milano, regina indiscussa della lettura, si conferma al primo posto per il dodicesimo anno consecutivo, seguita da Pavia e Siena, che occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione. Trieste, nota per il suo ruolo centrale nella letteratura italiana, fa la sua prima apparizione nella top ten.

Cagliari, con una vivace scena culturale, si distingue al settimo posto, segnalando una crescente dedizione alla lettura tra i suoi cittadini. Roma e Firenze, due città storicamente legate alla cultura e alla letteratura, si scambiano i posti: Roma sale all’ottavo posto, mentre Firenze scende al nono.

Nel periodo tra luglio 2023 e giugno 2024, Amazon.it ha analizzato le tendenze di lettura, rivelando le preferenze degli italiani. Tra i libri più letti si segnalano “Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez” di Selvaggia Lucarelli, che esplora il mondo degli influencer con intriganti colpi di scena. “La portalettere” di Francesca Giannone, un romanzo d’esordio che narra la storia della prima donna postina in un piccolo paese del Sud Italia. “Un animale selvaggio” di Joël Dicker, un thriller avvincente che ha conquistato lettori di tutto il mondo.

Le preferenze di lettura degli italiani sono diverse: i romanzi storici continuano a dominare, mentre i gialli e i thriller attirano lettori in cerca di suspense. I romanzi rosa restano un must per chi ama storie emozionanti, mentre testi di formazione e consultazione completano la gamma di interessi. L’analisi delle letture mostra una crescente diversità nei generi preferiti, con un equilibrio tra formato digitale e cartaceo.

