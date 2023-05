Quasi cinquecento visitatori, praticamente tutti su prenotazione, hanno preso d’assalto i tre edifici storici cagliaritani che partecipano quest’anno alla 13esima edizione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.

In tutta Italia, oggi domenica 22 maggio, sono state aperte straordinariamente - mattina e pomeriggio - le porte di oltre 500 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini visitabili gratuitamente per l’occasione. A Cagliari hanno così aperto i battenti Villa Vivaldi, Villa Carboni e palazzo Amat di San Filippo, con visite guidate organizzate dagli stessi proprietari che hanno così mostrato al pubblico i loro gioielli.

In qualche caso, come Villa Vivaldi, c’è stata anche la collaborazione della Fermep, visto che il complesso viene regolarmente utilizzato anche per matrimoni e banchetti.

© Riproduzione riservata