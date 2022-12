Cosa fare a Cagliari durante le feste?

Tra arte, cultura e spettacoli la città non va in vacanza e offre ai cagliaritani diversi spunti per trascorrere le vacanze di Natale.

Lunedì 26 dicembre il Palazzo di Città di Cagliari sarà aperto al pubblico, in via straordinaria, dalle 10 alle 18. Nei tre piani del museo sarà possibile ammirare la mostra di Hugo Pratt “Corto Maltese Verso Nuove Rotte”. Ad attendere i visitatori oltre 200 opere originali dell’artista: acquerelli, disegni, tavole rarissime e un’originale multivisione che ripercorrono i viaggi del celebre personaggio avventuriero nato dal genio del fumettista italiano nel 1967 e ideato per la rivista Sgt Kirk. Per l'occasione, all'interno degli eventi promozionali della mostra in corso, i Musei Civici propongono l’iniziativa “Una mattina al Museo”. Una storica dell'arte, alle 10.30, proporrà una visita guidata tra le opere in mostra alla quale segue, intorno alle 12, una degustazione di vini.

Apertura straordinaria anche per la Galleria Comunale d’Arte con la mostra “Lia Drei – Forme e geometrie di luce”, che raccoglie e racconta l’incessante ricerca di una delle più importanti artiste italiane del XX secolo. L’esposizione regala al pubblico – con 24 opere – un assaggio di tutte le fasi della produzione artistica della Drei legata alla sua costante indagine nei confronti della percezione forma-colore.

Martedì 27 dicembre, invece, appuntamento con la storia e il passato della città. Nell’aula consiliare del Palazzo Civico di Via Roma, il sindaco Paolo Truzzu conferirà l’onorificenza “Medaglia d'Onore Ottone Bacaredda”. Con la giornata si conclude il progetto “Ottone Bacaredda e il sogno della città nuova. Cagliari tra Ottocento e Novecento”: una quarantina di appuntamenti per ricordare la figura storica del sindaco della capitale sarda. Il premio è stato istituito nel 2004 ed è destinato, da allora, a una cagliaritana o un cagliaritano che abbia mostrato particolare impegno nella vita sociale cittadina.

