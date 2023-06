Una suggestiva esibizione del Coro di Cagliari, diretto dal maestro Fabrizio Gungui, è in programma per domani, martedì 27 giugno, nel Palazzo Civico di via Roma 145.

L’appuntamento è alle 20.

Il coro polifonico eseguirà brani della tradizione canora sarda.

L'ingresso al concerto è libero e gratuito.

