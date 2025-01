Stasera, a Sa Manifattura si sono ritrovati in tanti per la presentazione del libro “Cagliari ’70: Noi c’eravamo” di Pierpaolo Vargiu, che ha fatto riaffiorare memorie e storie di una Cagliari ormai lontana: quella degli anni Settanta.

Un’epoca che, per molti, rappresenta la giovinezza, fatta di sogni, battaglie, banchi di scuola - in questo caso il Liceo Siotto - amori e una città che, pur nella sua dimensione di provincia, si sentiva viva e protagonista, al centro del mondo. Tanto che le vittorie della Brill e del Cagliari venivano vissute con un’emozione diversa, perfino rispetto a eventi mondiali come lo sbarco sulla Luna.

«Non è un libro sulla nostalgia», ha puntualizzato Vargiu, accompagnato dalla professoressa Maria Antonella Mongiu e dal capoclasse Maurizio Melis.

L’autore ha parlato del suo lavoro editoriale, raccontando come l’idea sia nata dal desiderio di raccogliere i ricordi di una generazione. Gli anni Settanta sono stati un periodo di cambiamento, di scontri e sogni, ma anche di quotidianità semplice, fatta di passeggiate e di un modo di vivere che oggi sembra distante anni luce.

Una serata tra ricordi, voci, risate e nostalgie di un mondo visto da ragazzini appena quattordicenni che oggi sono diventati adulti.

© Riproduzione riservata