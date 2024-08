Non solo fatica, fede e ed emozioni. Cresce l’attesa per la Corsa degli Scalzi, uno dei principali appuntamenti della tradizione in Sardegna, dal 31 agosto al primo settembre a Cabras. Alla Cantina Contini, dal 22 agosto, sarà allestita la mostra “Aspettando San Salvatore” che porta la testimonianza dell’ultimo decennio di celebrazioni per il santo protettore del Sinis, a cura del fotografo e videomaker cagliaritano, Ettore Cavalli. In questa mostra Cavalli presenta una selezione di scatti realizzati nel corso di diverse edizioni della "Corsa degli Scalzi", dai momenti più ufficiali a quelli più privati e intimi dei corridori, in preparazione, e al crepuscolo, in attesa di percorrere a piedi scalzi i sette chilometri che separano Cabras dal Santuario di San Salvatore. Per Cavalli, fotografo abituato a documentare per prestigiose riviste di natura e turismo paesaggi mozzafiato e tradizioni culturali in tutto il mondo, la Corsa degli Scalzi rimane un evento di “una delle tradizioni più uniche al mondo”, nonché “una fonte inesauribile di ispirazione, che offre l'opportunità di catturare l'anima più autentica della cultura sarda”. L’inaugurazione si terrà il 22 agosto in cantina alla presenza del fotografo, delle autorità e del Comitato organizzatore della Corsa. La mostra sarà poi visitabile da tutti gli ospiti della cantina fino al 30 settembre.

