Il Comune di Cabras tende la mano ai futuri attori. La scuola di recitazione promossa dall’amministrazione è pronta per la partenza. Sono stati aperti i termini per la presentazione delle preiscrizioni ai corsi. Le attività sono rivolte a minori e adulti a partire dai 13 anni di età e si svolgeranno, con cadenza settimanale, all'interno del centro polivalente di Via Tharros, dotato di palco e nel quale sono in via di ultimazione i camerini per i futuri spettacoli teatrali.

Gli interessati devono presentare all’ufficio protocollo la scheda di preiscrizione, scaricabile dal sito istituzionale, entro le 12 di giovedì 11 aprile. Il documento di preiscrizione può anche essere inviato via pec all’indirizzo comune@pec.comune.cabras.or.it. Successivamente si dovrà regolarizzare la quota di iscrizione sulla base di una nuova comunicazione comunale. È prevista una quota di partecipazione mensile agevolata, di 20 euro, per i residenti con età inferiore ai trent’anni (35 euro per i non residenti) e di 30 euro per i residenti dai trent'anni in su (45 euro per i non residenti).

«Passiamo alla fase attuativa del progetto – ha affermato il sindaco di Cabras Andrea Abis - Al fine di consentire a chiunque di avvicinarsi a questa arte la giunta ha deciso di comune accordo di stabilire prezzi decisamente ridotti rispetto alla media di una scuola di recitazione, facendo sì che il costo più gravoso fosse a carico del Comune. Ci auguriamo che questa nuova attività venga molto apprezzata e che in particolare la fascia di età tra i tredici e i trent’anni risponda in maniera positiva».

