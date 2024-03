Vino e cioccolato assieme: secondo gli esperti si tratta di un abbinamento eccellente.

Si svolgerà il 28 marzo, dalle 18, la masterclass “Vino e Cioccolato” organizzata nella Cantina Contini, a Cabras, in collaborazione con i maestri cioccolatai nuoresi di “Tzikulate”, Antonio e Francesco Pintori, rispettivamente padre e figlio, che hanno dedicato la loro vita alla ricerca dell'eccellenza nel mondo della pasticceria e del cioccolato.

A guidare l’incontro tra cioccolato e vino sarà il sommelier Andrea Balleri, già miglior sommelier d’Italia e brand ambassador della cantina che proporrà cinque abbinamenti, ognuno concepito per esaltare e completare l'esperienza gustativa del cioccolato e del vino. Protagonisti della serata saranno cinque tipologie di cioccolato, ciascuna abbinata ad un vino specifico, tra cui la Vernaccia di Oristano Doc, fiore all’occhiello della Cantina con la selezione Flor, Riserva 97 e Antico Gregori Riserva 79.

«Nonostante l'abbinamento vernacce-cioccolata possa sembrare insolito, - spiega Andrea Balleri - la Vernaccia di Oristano, con il suo ricco bouquet aromatico e la sua complessa struttura gustativa, può creare accostamenti sorprendenti, specialmente con cioccolati che presentano note aromatiche intense e una certa complessità di sapori. Questa masterclass fornirà tutti gli strumenti per poter trovare l’abbinamento perfetto per ogni tipologia di vino». L'evento in prossimità della Pasqua sarà un'occasione per approfondire il significato del termine "bean to bar", un processo che permette ai cioccolatai di seguire personalmente ogni fase della produzione, dalla tostatura delle fave di cacao fino alla rifinitura finale del prodotto.

© Riproduzione riservata