A Cabras in occasione delle festività natalizie si canta. Nel paese lagunare è tutto pronto per la seconda edizione della rassegna musicale “Canti di Natale” che questa volta riunirà cinque cori. L’appuntamento è nella chiesa di Santa Maria Assunta giovedì 5 gennaio a partire dalle 19. La rassegna è organizzata dal coro parrocchiale “Santa Maria Assunta” diretto da Marcello Lochi che quindi per l'occasione si esibirà in casa.

Sono le voci che ogni domenica accompagnano la Santa messa delle 10,30. Si esibiranno poi il coro parrocchiale Sacro Cuore di Cabras guidato invece dal maestro Antonio Greco. Presente poi il coro Sant’Efisio di Oristano diretto da Laura Salaris e il coro “Chiara Luce” di Simaxis diretto invece da Andrea Flore. I presenti potranno ascoltare inoltre il coro voci bianche e giovanile dell’associazione Coro polifonico G.P. da Palestrina di Cabras diretto dalla maestra di Cabras Fenisia Erdas. Ma non solo cori. Al pianoforte si esibirà anche il cabrarese Manuele Pinna.

© Riproduzione riservata