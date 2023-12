Oggi a Budoni una serata dedicata a Grazia Deledda con lo spettacolo teatrale “Tempo Cuore Luogo Ragione: quattro profili deleddiani”, di Pierangela Calzone, e la presentazione del libro “Grazia Deledda e il lettino dello psicoanalista”, di Franca Carboni. La modernità della scrittrice nuorese Premio Nobel, e la psicologia delle sue figure femminili, sarà celebrata attraverso le opere teatrali e letterarie di due autrici sarde.

Lo Spettacolo

La pièce, che andrà in scena alle 18.30 presso il teatro comunale Andrea Parodi, è liberamente tratta dai romanzi “Canne al vento”, “Marianna Sirca”, “Cosima” e “L’incendio nell’uliveto” che la scrittrice nuorese incentrò sulle quattro donne, Noemi, Marianna, Cosima e Agostina. Lo spettacolo darà una lettura poetica, pittorica e narrativa delle protagoniste di quattro dei romanzi della Deledda fra i più letti e tradotti nel mondo. La regista Pierangela Calzone porta avanti uno studio teatrale proponendo una lettura moderna, segnica e fortemente incentrata sulle figure femminili deleddiane. La prima, Donna Agostina, ci guida con il racconto delle pagine de “L'incendio nell'uliveto” e ci anticipa perché comprende in sé le altre tre figure Cosima, Marianna, Noemi. Marianna è nascosta, Noemi dorme o sogna, Cosima sta, ferma. Non comunicheranno mai fra di loro. Evocheranno, attraverso le immagini, le azioni, il racconto, le loro storie e quelle dei romanzi. Storie diverse, nate sotto lo stesso cielo. Nella simbologia del gesto vogliono richiamare il nostro universo immaginario collettivo, aspirano a richiamarlo: lo scialle che si chiude su Marianna è una prigione, ma anche un vezzo, una cornice alla sua bellezza; le azioni di Noemi evocano tutti i viaggi che ha compiuto con la sua immaginazione ma che mai sono diventati veri viaggi e reali cambiamenti. Infine il rigore di Cosima, come a voler pulire o meglio schiarire e chiarire tutto, è secco, essenziale, moderno. L’azione con lei è volontà, gioia, fatica, vita. In scena Bianca Ferracani, Caterina Floris, Loredana Mannu e Graziella Sale. La Calzone, dottoressa in lettere, regista, attrice ed educatrice, si occupa di pedagogia teatrale e opera in tutta l’isola dal 1999.

Il libro

A seguire la neuropsichiatra, psicanalista e scrittrice di Orani, Franca Carboni, presenterà il suo libro “Grazia Deledda e il lettino dello psicoanalista”, e fornirà al pubblico una chiave interpretativa differente presentando il testo e approfondendo dialogicamente anche i personaggi che hanno animato lo spettacolo. La Carboni ci conduce attraverso un percorso emozionale e psicopatologico perfettamente delineato dalla Deledda. L’ispirazione per l’incontro, durante il quale l’autrice racconterà e analizzerà i personaggi della scrittrice premio Nobel per la letteratura, come mai avvenuto prima, partono dal libro “Grazia Deledda e il lettino dello psicanalista” attraverso il quale, in particolare, viene evidenziato come i vissuti psicologici dei personaggi deleddiani siano quanto mai attuali, fatto, questo, che rende l’autrice nuorese particolarmente moderna. «È anche un modo per dare alle persone conoscenze sulle psicopatologie, di cui nessuno parla – vuole precisare la neuropsichiatra Franca Carboni – tendiamo ad aggettivarci facilmente con termini come depresso, paranoico, ecc. Si tratta di patologie complesse, di cui spesso si hanno i sintomi, ma non il disturbo, che è invece meno frequente. Più la gente sa, più è in grado di difendersi. Grazia Deledda è un atlante emozionale dal quale attingere».

