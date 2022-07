Il Borscht, piatto tipico dell'Ucraina, è patrimonio Unesco. Una decisione assunta in maniera "urgente" e anche simbolica, in solidarietà al Paese invaso dalle truppe russe.

Di cosa si tratta?

Il Borscht è una zuppa dal caratteristico colore rosso, dato dalle barbabietole, che sono uno degli ingredienti principali.

Si prepara tradizionalmente in autunno, ai primi freddi, oppure in inverno.

Per cucinarlo occorre preparare un brodo di carne, cuocere le barbabietole a parte e, sempre a parte, lessare della carne di manzo.

Poi in una casseruola si procede con un soffritto di cipolle, carote e aglio, quindi si aggiungono carne di maiale tagliata a bocconcini, la carne di manzo lessata e tagliata a straccetti col coltello. Quindi si aggiunge qualche pomodoro fresco tagliato a spicchi, dei crauti scolati dalla loro acqua di conserva e per ultime le barbabietole già cotte, tagliate a tocchetti, assieme a un paio di cucchiai della loro acqua di cottura. Infine, si copre tutto con il brodo e si fa andare in pentola per circa un'ora, meglio se a fuoco lento.

Al termine della cottura il Borscht si serve ben caldo, con un aggiunta di un cucchiaio di panna acida per ogni piatto e un spolverata di aneto.

