“Estate” e “S’Inghelada” sono i titoli di Gianni Virdis, nativo di Bono ma sassarese d'azione, ristampate in vinile 12” colorato dopo ben 46 anni.

Una ristampa che sarà presentata venerdì 23 giugno alle 19, con l'organizzazione della Disco Segreta, al circolo Tirrindò in via Masia numero 3, a Sassari.

Per l'occasione Gianni Virdis racconterà la genesi di quei due brani e una carriera che lo ha visto protagonista della scena musicale sarda e sassarese.

Seguirà il dj set di Carlo Simula con la sua selezione di “Disco Segreta” di brani rari di disco italiana anni ’70.

Il disco fu pubblicato come Dana, nome della prima band di Virdis e venne originariamente registrato e mixato presso la Tekno Record di Franco Idini nella primavera del 1977. Il gruppo ebbe una circuitazione principalmente locale e regionale, per poi sciogliersi, confluendo dopo qualche tempo in un’altra band chiamata “Mediterraneo”.

Due i brani contenuti nel 45 giri, "Estate" e "S'Inghelada”: il primo è cantato in italiano, ed è un brano dal testo spensierato che celebra tutta la bellezza dell’estate, mentre "S'Inghelada" è forse l'unico brano di disco music cantato in lingua sarda logudorese, cosa che lo rende di importanza storica ancora maggiore, in quanto restituisce l'incredibile varietà e originalità della scena disco dell'epoca, contribuendo a rimettere al suo posto un pezzo del puzzle della scena disco italiana degli anni '70.

A 46 anni dalla sua uscita originale, l’etichetta Disco Segreta, specializzata nel recupero di brani poco conosciuti degli anni ’70, ristampa i Dana in una nuova edizione su 12” a 180 grammi in vinile colorato, limitata a 100 copie numerate e completamente rimasterizzata, che riporta "Estate" e "S'Inghelada" al loro splendore originale, rendendoli disponibili ad una nuova generazione di aficionados del sound disco italiano.

