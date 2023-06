Ricordare il passato attraverso le immagini. È l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Bono guidata dal sindaco Michele Solinas che ha deciso di installate una serie di gigantografie per le vie del centro abitato del Goceano che raffigurano scorci storici del paese e i cambiamenti che lo hanno attraversato.

«L’amministrazione si è posta l’obbiettivo di non disperdere la memoria di quella che è stata la nostra storia - ha dichiarato il primo cittadino -. La nostra memoria rappresenta la nostra cultura. Non possiamo dimenticare da dove veniamo. Credo sia presupposto imprescindibile per capire dove siamo e in che direzione vogliamo andare».

