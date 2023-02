Bono, centro del Goceano, entra a far parte dell'Associazione Città del Vino.

Il via libera è arrivato nel corso della seduta del Consiglio comunale del 26 gennaio con il voto unanime di tutti i consiglieri.

«Vista la particolare vocazione agricola e vitivinicola del nostro Comune - si legge nella delibera consiliare - testimoniata dalla produzione di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica e dalla tradizione enologica connessa ai valori di carattere storico e culturale, ambientale che rappresentano o possono rappresentare elementi fondamentali per lo sviluppo economico e turistico del territorio, constatato che le finalità di promozione e valorizzazione del vino e del suo territorio, dell'enogastronomia in generale e dei servizi relativi sono strategici per le politiche economiche e per la qualità della vita dei cittadini e dei turisti e ritenuto che l'adesione a Città del Vino, Associazione costituita a Siena 1987, in quanto rete di territori a forte vocazione vitivinicola, per conoscenze e competenze, sia decisiva per affrontare in modo nuovo le grandi sfide odierne, globalizzazione e competitività».

«L’ingresso del nostro paese all’Associazione Città del Vino darà visibilità e lustro al nostro territorio che si è sempre contraddistinto per le produzioni vitivinicole», aggiunge il primo cittadino.

