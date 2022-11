La Pro loco di Bono, in collaborazione con il comune, ha reso noto il programma di "Sant'Andria 2022" che si terrà mercoledì 30 novembre in piazza caduti di Nassirya.

Si partirà già al mattino, alle 10, con l'apertura del laboratorio di intaglio e decorazione delle zucche e l'illustrazione della tradizione di Sant'Andria a cura dell'Acr.

Alla stessa ora ci sarà la mostra itinerante dei lavori realizzata dai ragazzi dell'istituto Comprensivo di Bono. Alle 12 è in programma l'apertura del punto ristoro a cura del Comitato di San Raimondo 2023.

Alle 17 i bambini si ritroveranno con le zucche appese al collo. Un'altra esposizione sarà curata dai ragazzi del servizio educativo e dell'Aias.

Non può mancare, alla stessa ora, un assaggio del vino nuovo in uno stand appositamente dedicato. Alle 18 spazio a Fire Show and Spiralights con Gionata Feuer Frei. Seguirà un intrattenimento musicale a cura di artisti locali. L'evento si concluderà alle 20.30 con l'estrazione dei biglietti della lotteria.

