Un viaggio nella storia della Sardegna negli ultimi 150 anni. Tra il 25 e il 27 aprile, a Badde Salighes, nella biblioteca storica di Villa Piercy, l'associazione culturale Benjamin Piercy e l'associazione turistica Pro Loco, con i presidente Mario Bussa e Raffaele Foddis, propongono un viaggio tra memorie dimenticate, manoscritti segreti e suggestioni letterarie.

Un viaggio nella storia, che non riguarda solo quell'incantevole angolo della montagna di Bolotana, che ha l'obiettivo di far conoscere a tutti quello che è stato fatto per riportare agli antichi splendori Villa Piercy, un edificio e un borgo appartenuto alla famiglia di Benyamin Piercy, l'ingegnere gallese che progettò e costruì la linea ferroviaria in Sardegna, nella seconda metà dell'Ottocento.

La formidabile raccolta di libri, oggetti e documenti inediti, che unisce narrazione, storia e intigri internazionali, romanzati ad hoc, saranno riproposti nei giorni indicati dalle due associazioni, con la guida appassionata di Elisabetta Uda. Si attraverserà quindi oltre un secolo di storia della Sardegna, dell'Italia e dell'Europa, nei sotterranei di Villa Piercy, un luogo magico dove ogni angolo racconta la storia, da Benjamin Piercy, fino alla nipote, donna Vera Piercy, attraverso il figlio e il padre degli storici personaggi, Harbert Benjamin Piercy, alto ufficiale dell'esercito britannico, quindi di altri personaggi e racconti legati alle ferrovie della Sardegna, ma anche alla storica famiglia britannica.

